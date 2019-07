Incidente sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di San Mango: 5 feriti di cui uno grave

Grave incidente sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di San Mango Piemonte. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono violentemente scontrate: a causa dell'impatto, una delle vetture si è anche ribaltata.

I soccorsi

Cinque, le persone ferite, di cui una in modo grave: sul posto, per soccorrere i malcapitati, i sanitari dell'Humanitas e la Polstrada per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Traffico paralizzato.



Gallery