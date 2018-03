Incidente a San Mango: si ribalta un'auto, si indaga

Brutto incidente, in serata, a San Mango Piemonte, in via Trinità. Come riporta Zerottonove, un'auto si è ribaltata per cause da accertare: al momento, non si conoscono le condizioni dell’uomo alla guida della vettura.

I rilievi

L’incidente si è verificato lungo la strada che costeggia l’autostrada e che porta direttamente nel centro cittadino. Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso: si indaga.