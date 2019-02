Ragazza investita mentre attraversa la strada, si indaga sulla dinamica

Investita in pieno centro: giovane donna di San Marzano sul Sarno finisce in ospedale. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, in via Martiri della Loggia. La donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Stando ai soccorsi, ha riportato fratture ad una gamba e diversi traumi. Ma fortunatamente per lei, non è in pericolo di vita. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasferito la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale Martiri del Villa malta di Sarno. I vigili urbani, invece, indagano sulla dinamica dell'incidente.