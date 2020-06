Incidente ad Albanella, furgone di schianta contro un muro: due feriti

Paura, nella tarda mattinata di oggi, ad Albanella, dove un furgone, con a bordo due giovani stranieri, è improvvisamente uscito fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un muro. L'incidente si è verificato nella frazione "San Nicola".

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei ragazzi rimasto bloccato nell'abitacolo. Entrambi, successivamente, sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118 per le ferite riportate. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri.