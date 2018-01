Incidente a San Pietro al Tanagro: sbandano e abbattono un palo della Telecom

Incidente ieri sera, in località Scorzo a San Pietro al Tanagro. Lungo la strada che conduce a San Rufo, un mezzo pick-up è sbandato finendo contro un palo della Telecom, caduto per l'impatto. Come riporta Ondanews, i due uomini che erano a bordo del mezzo sono, quindi, fuggiti verso Polla.

L'intervento e i disagi

Sono stati allertati i carabinieri di Sala Consilina, giunti sul posto per i rilievi del caso. La zona è rimasta telefonicamente isolata, a causa del danno al palo Telecom, in attesa dell’intervento dei tecnici per il ripristino della linea.