Incidente a San Valentino Torio, scontro tra due auto: gravi 4 giovani

Paura, la scorsa notte, nei pressi del cimitero di San Valentino Torio, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Una delle vetture si è anche schiantata contro il guardrail rimanendo in bilico.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti quattro giovani. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, che li hanno trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.