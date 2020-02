Incidente a Sant'Arsenio: auto urta un veicolo e si ribalta

Brutto incidente, stamattina a Sant'Arsenio: un'auto, in via Sottobraida, è finita contro un altro veicolo, ribaltandosi. Solo lievi ferite, fortunatamente, per il conducente, come riporta Ondanews.

Gli accertamenti

Sul posto, la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso. Si indaga.