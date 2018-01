Incidente a Sant'Arsenio, auto sbanda e si ribalta: ferita la conducente

Brutto incidente, oggi pomeriggio, sulla provinciale 426, nei pressi del cimitero di Sant’Arsenio. Un'auto, per cause da accertare, è sbandata, finendo fuori strada e ribaltandosi in un terreno. Ferita, la conducente, una donna di San Pietro al Tanagro.

I soccorsi

La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla: fortunatamente, nessuna grave conseguenza per lei, ma solo tanto spavento.