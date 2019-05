Guida contromano in centro e si schianta contro le auto: paura a Sant'Arsenio

Tanta paura a Sant'Arsenio: una donna, pare in pigiama, partita da Pertosa e in evidente stato confusionale, ha percorso un tratto di strada nel senso opposto di marcia e poi ha impattato veicoli in sosta, anche nei pressi di un istituto scolastico. E' accaduto intorno alle 8, per fortuna non ancora all'orario di punta, che coincide con l'ingresso degli alunni a scuola. La donna. una 40enne, è una persona stimata e conosciuta in paese ma in preda al panico ha messo a rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. E' stata trasportata all'ospedale di Polla per controlli.