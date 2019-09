Incidente a Sant'Egidio del Monte Albino: un ferito, si indaga

Brutto incidente ieri, a Sant'Egidio del Monte Albino, nel tardo pomeriggio. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate: una delle persone coinvolte nell'impatto è rimasta ferita.

I soccorsi

Sul posto, come riporta Zerottonove, i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato che lamentava dolori al torace, presso l'ospedale di Nocera, per le cure del caso. Accertamenti in corso.