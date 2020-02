Incidente tra Pagani e Sant'Egidio, ubriaco alla guida travolge una ragazza: è grave

E’ ricoverata in gravi condizioni, presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, una giovane di 25 anni che, venerdì scorso, è stata travolta da un’automobile tra i comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino.

Il dramma

Alla guida della vettura (una Renault Clio) c’era un giovane marocchino che, al termine del controlli, sarebbe risultato positivo ad alcoltest e droga. Quest’ultimo ha perso il controllo del veicolo e dopo aver investito la 25enne si è schiantato contro un muro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la malcapitata in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato traumi in varie parti del corpo. Anche il conducente è stato ricoverato presso il nosocomio nocerino per le ferite riportate a seguito dell’impatto. Ora rischia l’arresto con l’accusa di lesioni gravi.