Incidente a Salerno, auto "vola" e si capovolge: un ferito

Continuano a verificarsi incidenti stradali anche a Salerno. Nella tarda mattinata odierna, per cause in corso di accertamento, un’automobile Fiat Panda di colore bianco si è improvvisamente ribaltata "volando" in un terreno agricolo nel quartiere di Sant’Eustachio. E, precisamente, all’altezza del comando provinciale dei vigili del fuoco.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas che ha prontamente soccorso la persona che era alla guida della vettura che ha riportato, nel violento impatto, un politrauma.

Gallery