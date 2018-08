Incidente ad Eboli, scontro tra due auto: nessun ferito

Paura, oggi pomeriggio, in località Santa Cecilia ad Eboli, dove due automobili (come mostra la foto, ndr) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas, ma fortunatamente nessuna delle tre persone coinvolte nel sinistro è rimasta ferita gravemente. Sulle responsabilità dell'incidente indagano le forze dell'ordine.