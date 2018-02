Incidente tra due auto ad Eboli: feriti i conducenti e una bambina

Grave incidente stradale, la scorsa notte, tra due automobili nei pressi della rotatoria situata al bivio di Santa Cecilia nel comune di Eboli.

La dinamica

Intorno alle 3 una Fiat Grande Punto e una Lancia Y (una in manovra, l’altra procedeva in direzione Salerno) si sono scontrate frontalmente, occupando l’intera carreggiata, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prontamente soccorso una bambina seduta a bordo della Lancia. A dare l'allarme è stata una guardia giurata dell'Ivri che era di passaggio e che aiutato poi le autoradio dei carabinieri a gestire la viabilità. E’ molto probabile che uno dei due conducenti rimasti feriti fosse sotto effetto di alcol.