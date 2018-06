Incidente ad Eboli, pakistano investito da un'automobile

Tragedia sfiorata, questa sera, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia ad Eboli, dove un uomo originario del Pakistan è stato investito da un’automobile in corsa per cause in corso di accertamento. Forse una distrazione ppureo una eccesiva velocità da parte del conducente della vettura.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che l’ha trasportato all’ospedale “Maria Santissima Addolorata”. Le sue condizioni di salute sono stazionarie. Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della polizia municipale.