Incidente a Sessa Cilento, auto precipita in un dirupo: donna in ospedale

Momenti di paura, in località Santa Lucia a Sessa Cilento, dove un’automobile (Renault Clio) , guidata da una donna di origine straniera, è precipitata in un dirupo per cause in corso di accertamento. Forse si è trattato di un colpo di sonno.

I soccorsi

La malcapitata era scomparsa da alcune ore. E così i vicini di casa, preoccupati, hanno iniziato a cercarla in tutta la zona, fino a quando non hanno visto la sua vettura nel dirupo. A quel punto hanno chiamato i carabinieri che, a loro volta, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Questi ultimi, senza non poche difficoltà, sono riusciti a liberare la donna che, successivamente, è stata trasportata all’ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute non sono gravi.