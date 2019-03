Incidente a Giffoni: scontro tra auto, quattro feriti

Brutto incidente, venerdì sera, intorno alle 20.30, in località Santa Maria a Vico di Giffoni. Per cause da accertare, infatti, una Fiat Bravo e una Golf si sono scontrate.

I soccorsi

La Fiat è finita fuori strada, in un terreno confinante: sul posto, i sanitari della Vopi per soccorrere i 4 malcapitati a bordo delle auto coinvolte nel sinistro. Sul posto, anche i vigili del fuoco. Fortunatamente, ad ogni modo, solo escoriazioni per i feriti.