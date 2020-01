Incidente a Sapri, Smart si ribalta: ragazza in ospedale

Paura, a Sapri, dopo mezzogiorno: nei pressi della curva di Santa Croce, vicino alla Specola, per cause da accertare, una Smart si è ribaltata. Come riporta Infocilento, la ragazza alla guida è finita contro il marciapiede e, dunque, la vettura si è capovolta su una fiancata.

L'intervento

La malcapitata non ha riportato ferite gravi, ma è stata condotta in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto, la Polizia Municipale per i rilievi.