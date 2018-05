Sarno, auto fuori controllo investe due sorelle in strada

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, a Sarno, dove due sorelle che stavano passeggiando in viale Margherita, sono state travolte improvvisamente da un’automobile fuoriuscita da una strada secondaria.

La dinamica

Il rumore della frenata ha spaventato i residenti che, in pochi secondi, sono scesi in strada. Lì hanno visto le due donne a terra ed hanno telefonato al 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che le ha trasportate all’ospedale “Martiri del Villa Malta”. Fortunatamente hanno riportato ferite guaribili in venti giorni. Sotto choc la conducente della vettura che è stata identificata delle forze dell’ordine.