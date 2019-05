Bambina investita fuori ad una scuola di Sarno, polemiche sulla sicurezza

Una bambina è stata investita all'uscita di scuola. E' accaduto giorni fa, a Sarno, nei pressi della scuola in via Ticino. L'episodio ha spinto in molti a chiedere di assicurare un'entrata esente da pericoli per i piccoli studenti del 3° circolo didattico elementare. In particolare, viene chiesto all'amministrazione del sindaco Giuseppe Canfora l'installazione di dossi artificiali e di controlli maggiori sulla circolazione. Le richieste sarebbero state reiterate nel tempo, sempre riguardo la pericolosità di quel tratto, che ha causato giorni fa l'infortunio per una piccola studentessa.