Sassano, perde il controllo dell'auto che si ribalta: uomo ferito

Tanta paura, stamattina a Sassano, nel Vallo di Diano, per un anziano del posto che ha perso il controllo della propria auto, poi ribaltatasi sull'asfalto reso viscido dalla pioggia. L'uomo è stato estratto dalla propria utilitaria, una Fiat Punto, ed è stato trasportato in ospedale. Ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita.