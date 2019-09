Incidente in moto a Sassano: ecco il nome della vittima

Si chiama Francesco Chiappardi l’uomo di 35 anni che, giovedì sera, è deceduto dopo essere caduto dalla morto a Sassano. L’incidente si è verificato lungo la strada adiacente al cimitero. Ancora ignota la dinamica.

Il dramma

Il 35enne, che lascia la moglie e la figlia di due anni, era in sella alla sua motocicletta di grossa cilindrata quando, improvvisamente, è caduto rovinosamente sulla carreggiata. Il mezzo è stato rinvenuto in un terreno che costeggia la strada, mentre il corpo della vittima è stato sbalzato a circa dieci metri di distanza. Il giovane autotrasportatore, che stava tornando a casa dal lavoro, purtroppo, è morto sul colpo, a circa un chilometro dalla sua abitazione. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, e i carabinieri che ora sperano di ricostruire la dinamica del sinistro attraverso le telecamere presenti nella zona. La salma è stata posta sotto sequestro e condotta presso l'ospedale di Polla. Dolore in tutta la comunità di Sassano dove Chiappardi era molto conosciuto. Si sono stretti al dolore dei suoi familiari numerosi residenti e anche il sindaco Tommaso Pellegrino.