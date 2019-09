Incidente a Sassano, 35enne perde il controllo della moto e muore

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Nella serata di oggi, infatti, un incidente mortale si è verificato lungo la Strada Provinciale 213, nelle vicinanze del cimitero comunale di Sassano.

La tragedia

Un ragazzo di 35 anni, mentre era in sella alla sua moto, è caduto rovinosamente sull’asfalto per cause in corso di accertamento. L’impatto al suolo è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Il 35enne lascia la moglie e una figlia.