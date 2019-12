Incidente tra Scafati e Boscoreale: muore un giovane di 24 anni, grave l'amico

Incidente mortale,al confine tra il salernitano e il napoletano. Il giovane di 24 anni F.S., padre di due figli che gestiva una attività commerciale a pochi passi da Piazza Vittorio Veneto, è morto in un incidente stradale in via Parrella, tra Scafati e Boscoreale.

Il caso

L'uomo a bordo della moto, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nel senso opposto: violentissimo l’impatto che ha sbalzato i due ragazzi a bordo del mezzo a due ruote, facendoli finire sull’asfalto. L’amico che era sulla moto del 24enne è stato trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni, mentre il 24enne non ce l'ha fatta. Sul posto, i carabinieri: si indaga.