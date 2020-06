Tamponamento a catena: 4 auto coinvolte ad Eboli, 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite ad Eboli, coinvolte in un incidente stradale che si è verificato sulla Strada Statale 19. Sul posto sanitari e vigili urbani, quest'ultimi impegnati nella ricostruzione della dinamica del tamponamento a catena.

I dettagli

Nel maxi tamponamento si sono scontrate, infatti, quattro automobili. Le persone ferite sono state trasportate all'ospedale di Eboli ma le loro condizioni non destano preoccupazione, non si tratta di feriti in gravi condizioni. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale: traffico in tilt.