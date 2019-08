Incidente in via Leucosia: un'auto sbanda, carambola su altre parcheggiate

Attimi di tensione, questo pomeriggio, nel popoloso quartiere di Mercatello. Per cause al vaglio dei vigili urbani che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco, un automobilista avrebbe perso il controllo della propria vettura e si sarebbe scontrato con altre auto in sosta.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, probabilmente per rimuovere alcuni veicoli ed aprire portiere di auto incidentate. La zona dove si è verificato l'incidente stradale è frequentata soprattutto da bagnanti e vacanzieri, in questi giorni d'inizio agosto, ma è anche un importante snodo del traffico cittadino, in zona orientale. Dopo l'incidente, la circolazione ha subito inevitabili rallentamenti.

In aggiornamento