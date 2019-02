Incidente stradale in Via dei Mille: quattro persone ferite, autista incastrato nelle lamiere

Due auto si sono scontrate oggi, poco dopo le ore 14, in via dei Mille, a Pastena. Quattro persone sono rimaste ferite.

I soccorsi

Il tamponamento si è verificato all'incrocio con via Rocco Cocchia, nei pressi dell'Istituto Alfano. Uno dei due autisti è rimasto incastrato nelle lamiere, dopo lo scontro violento che ha provocato anche il ribaltamento di una delle due auto coinvolte. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo, poi i vigili urbani per decongestionare il traffico ed il personale del 118 che ha prestato soccorso. Sono al vaglio delle forze dell'ordine le cause dell'incidente stradale. Tante persone si sono riversate in strada, dopo il forte rumore provocato dal tamponamento tra le due autovetture. I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale.