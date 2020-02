Incidente a Pastena: scooter investe due persone, giovane in ospedale

Brutto incidente, stamattina, nella zona orientale di Salerno. A Pastena, infatti, due persone sono state investite da un ragazzo in sella al suo scooter: feriti un uomo e una donna.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure del caso. Come riporta Zerottonove, la ragazza ha subito fratture alle gambe a seguito dell’impatto. Il conducente dello scooter, invece, è rimasto incolume. Indagano, dunque, le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.