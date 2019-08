Tamponamento a catena in autostrada a Sicignano, otto auto coinvolte: traffico in tilt

Tamponamento a catena in galleria lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra Petina e Sicignano. Coinvolte 8 auto, in direzione Nord. Sono intervenuti Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118. E' intervenuto anche l'elisoccorso.

Traffico in tilt

Il traffico veicolare è temporaneamente rallentato in direzione Salerno, dal chilometro 64, all'interno della galleria Castelluccio. E' consigliata l'uscita allo svincolo di Polla con rientro allo svincolo di Sicignano. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.