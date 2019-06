Incidente a Sassano, auto finisce contro palo della luce: giovane ferito

Paura, sabato sera, in località Silla di Sassano, dove un’automobile (Audi A3), guidata da un ragazzo di Praia a Mare, si è improvvisamente scontrato contro un palo della pubblica illuminazione che, in pochi secondi, è caduto sulla carreggiata.

I soccorsi

Il giovane ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento. E’ molto probabile che sia stato vittima di un colpo di sonno. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l’hanno prontamente soccorso. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.