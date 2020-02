Incidente a Silla di Sassano: ferita una donna, si indaga

Brutto incidente, in serata, a Silla di Sassano, nella nostra provincia. Due auto, infatti, per cause da accertare, si sono scontrate: una delle due vetture è finita fuori strada, ribaltandosi.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri, per i rilievi del caso. Secondo Ondanews, in ogni caso, solo lievi ferite per la conducente dell'auto ribaltata e nessuna grave conseguenza. Si indaga.