Maxi incidente nel sottopasso a Sarno, scontro tra 4 auto: 3 feriti

Paura, nella tarda serata di ieri, nel sottopasso tra Corso Vittorio Emanuele e via Nuova Bretella, a Sarno, dove quattro automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Due vetture, a causa del violento impatto, si sono anche capovolte sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato tre feriti all’ospedale “Martiri del Villa Malta”. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. Intanto esplode la polemica perché sulla strada in questione da tempo si verificano numerosi incidenti. Gli abitanti chiedono con forza l’installazione dei dossi. Ma, finora, non hanno ricevuto alcuna risposta.