Incidente in Costiera, auto sorpassa bus in curva e si schianta: ferito operaio

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, lungo la Strada Provinciale 1 Ravello-Chiunzi, in località Passo, dove - riporta Il Vescovado - un’automobile (Hyundai Atos), proveniente da Ravello, dopo aver sorpassato un autobus nei pressi di una curva si è schiantata contro una Mercedes classe S che viaggiava nella direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il conducente della Hynday Atos, un operaio edile di Scala che stava ritornando a Tramonti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sarebbero gravi.