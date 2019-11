Incidente tra auto a Teggiano: due feriti trasportati in ospedale

Momenti di paura, questa sera, lungo la Strada Provinciale 11 in località Matinella di Teggiano, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Sembra che uno dei conducenti abbia perso il controllo della propria vettura a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti in un ragazzo straniero e una donna residenti nel piccolo paese della zona sud della provincia. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Polla ma, fortunatamente, le loro condizioni di salute non sono gravi.