Investito e ucciso da un'auto a Capaccio: muore custode di un lido

Tragedia, la scorsa notte, a Capaccio Paestum, dove un 42enne, Sergio Polito, è stato travolto e ucciso da un’automobile.

La dinamica

L’incidente si è verificato intorno alle 2. L’uomo stava attraversando la Strada Provinciale 175, in località Foce Sele, quando, improvvisamente, è stato investito da una Renault Kangoo. Nel violento impatto è finito prima sul parabrezza dell’auto e poi sull’asfalto dove ha perso la vita. Alla guida della vettura c’era un uomo di Eboli che stava rientrando da una battuta di pesca con gli amici, il quale ha subito telefonato al 118. Ma, purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che confermare il decesso del 42enne, che da alcuni anni lavorava come custode presso il lido “Mimosa”. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Capaccio Paestum e Agropoli. Intanto il magistrato di turno presso la Procura di Salerno ha disposto l’esame esterno sul cadavere. Dolore in città dove Polito era molto conosciuto.