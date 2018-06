Incidente a Capaccio, auto in bilico su un ponte: tre donne in ospedale

Tragedia sfiorata, ieri sera, lungo la strada provinciale 175, nell’incrocio tra via Quistione II e via Laura, a Capaccio Paestum, dove due automobili (Fiat 500 e Bmw X1) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

La dinamica

Dopo il violento impatto la Fiat 500 ha sfondato il guardarail rimanendo in bilico sul ponte che sovrasta un canale consortile. Tempestivo è stato l’intervento del conducente di un autogru che, in pochi secondi, ha agganciato il veicolo con funi e ganci d’acciaio riposizionando sulla carreggiata. Nell’incidente sono rimaste ferite le tre donne che erano a bordo della Fiat 500, che sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.