Incidente tra due auto in Litoranea, una si ribalta: 3 feriti

Paura, nella serata di ieri, lungo la Strada Provinciale 175 (Litoranea) nel comune di Eboli, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Una delle vetture, a causa del violento impatto, si è anche ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso tre persone rimaste ferite. Sulle responsabilità del sinistro indagano i carabinieri. Inevitabili disagi alla circolazione veicolare.