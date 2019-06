Incidente in Costiera, auto sbanda e finisce contro un'officina: traffico in tilt

Paura, oggi pomeriggio, intorno alle 17, dove si è verificato un tamponamento tra Maiori e Tramonti, lungo la Strada Provinciale 2 della Costiera Amalfitana, dove - riporta Il Vescovado - un’automobile è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata e si è schiantata vicino all’ingresso di un’officina.

La dinamica

La Fiat Punto, che stava accostando sulla destra per consentire la dicesa del suo paseggero, è stata tamponata dalla Peugeot 206. Traffico in tilt. Per fortuna non risultano feriti. Per i due conducenti delle vetture solo qualche contusione. Sul posto sono giunte due ambulanze che li hanno trasportati al presidio di Castiglione di Ravello per accertamento.