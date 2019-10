Sorpasso azzardato a Maiori, scontro tra due scooter: ragazzi feriti

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, in Costiera Amalfitana, dove si è verificato un brutto incidente tra due scooter, guidati da due giovani, lungo la Strada Provinciale 2, a Maiori.

La dinamica

L’impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione sembra che uno dei due ragazzi abbia invaso la corsia apposta per superare un autobus che si era fermato sulla carreggiata per far scendere i passeggeri. Di qui l’impatto con l’altro motorino provenienti dalla direzione opposta. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato entrambi al pronto soccorso di Castiglione di Ravello. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.