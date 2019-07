Rocambolesco incidente tra auto ad Eboli: due feriti

Tragedia sfiorata, questa mattina, lungo la Strada Provinciale 30, in località Santa Cecilia ad Eboli, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto una delle vetture si è ribaltata finendo la sua corsa contro il cartellone pubblicitario di una stazione di servizio.

I soccorsi

I due conducenti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Le loro condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.