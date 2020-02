Incidente tra suv e autocarro ad Altavilla Silentina: due feriti

Momenti di paura, questa mattina, lungo la Strada Provinciale 314 ad Altavilla Silentina, dove un Suv (Range Rover) e un autocarro si sono improvvisamente scontrati per cause in corso di accertamento. Il Suv, a seguito del violento impatto, è uscito improvvisamente fuori dalla carreggiata dopo aver sfondato il guardrail; l’autocarro, invece, si è ribaltato sulla carreggiata.

I soccorsi

Feriti i due conducenti: l’autista di 26 anni del tir ed il 28enne del posto che era alla guida del Suv. Quest’ultimo, nipote del sindaco Antonio Marra, è stato trasportato in ospedale. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.