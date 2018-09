Auto contro bicicletta a Ravello: 18enne in ospedale

Tragedia sfiorata lungo la strada provinciale 77, che collega Ravello con Castiglione, dove un ciclista di 18 anni, in sella ad una bicicletta in carbonio, si è schiantato contro un’automobile in manovra.

I soccorsi

Nel violento impatto il giovane è caduto rovinosamente sulla carreggiata riportando la frattura della scapola. A soccorrerlo è stato il conducente della vettura insieme ad altri automobilisti che hanno allertato subito il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha trasportato al locale Pronto Soccorso. Le sue condizioni di salute non sono gravi.