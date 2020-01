Incidente tra auto e bus della Sita nel Vallo di Diano: un ferito

Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale che collega Buccino e Romagnano al Monte, dove un’automobile (Opel Astra) si è scontrata con un bus della Sita e poi si è ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto ferito il conducente della vettura, che è stato estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Immediato il trasporto in ambulanza all’ospedale di “Santa Maria della Speranza” di Eboli per accertamenti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.