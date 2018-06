Incidente sulla Cilentana, scontro tra due auto: feriti in ospedale

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi dello svincolo di Perito, lungo la strada Cilentana, dove due automobili (Bmw e Mitsubishi Pajero) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

La dinamica

Le due vettura si sono scontrate frontalmente, forse a causa di un sorpasso azzardato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e anche le ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale di Vallo della Lucania. Le loro condizioni di salute, fortunatamente non sono gravi.