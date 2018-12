Si ferma per aggiustare il carico, ma cade al suolo: grave camionista

Un camionista, originario di Ceraso, è rimasto gravemente ferito mentre percorreva la Strada Provinciale del Corticato, che collega Teggiano a Sacco.

L'incidente

Durante il viaggio, infatti, la merce che aveva caricato si è improvvisamente spostata lungo l’asse del semirimorchio. L’uomo, quindi, si è fermato ma, mentre la stava sistemando per poter proseguire tranquillamente verso la sua destinazione, gli è caduta addosso facendolo precipitare sulla carreggiata. Sul posto è giunta un’eliambulanza del 118, che ha trasportato il malcapitato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.