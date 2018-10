Incidente in Costiera Amalfitana, auto contro bus: due turisti in ospedale

Tensione, ieri sera, lungo la strada provinciale 1 Ravello-Chiunzi, dove un’automobile (Citroèn C3), guidata da un turista diretto a Ravello, si è scontrata in curva contro un bus turistico che proveniva dalla direzione opposta.

La dinamica

L’impatto è stato violento anche a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia. La vettura è finita in una cunetta con a bordo una coppia di turisti olandesi che, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite. Entrambi, comunque, sono stati trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello. Soltanto tanto spavento, invece, per il conducente e i pendolari presenti a bordo del bus turistico. Traffico in tilt.