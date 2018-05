Incidente tra auto sulla SP Teggiano-Polla: due feriti in ospedale

Paura, questa mattina, lungo la strada provinciale Teggiano-Polla, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due automobili.

La dinamica

Lo scontro tra le due vetture (Volkswagen Passat e Opel Meriva) è avvenuto, per cause in corso di accertamento, nel tratto che collega la frazione di Prato Perillo con i comuni di San Piero al Tanagro e San Rufo. Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti: un 49enne di San Rufo e una 46enne di Teggiano, che sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “Luigi Curto” per accertamenti.