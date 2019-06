Incidente tra Salerno e Baronissi, scontro tra auto e moto: morto un uomo

Tragedia, questa mattina, lungo la strada interna che collega Salerno con Baronissi dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto, avvenuto subito dopo il centro commerciale “Le Cotoniere”, è morto un uomo sui 75 anni, mentre l’altro conducente è stato trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” per un trauma cranico.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Bianca di Vietri sul Mare e dell’Humanitas di Salerno. Si attende l’arrivo del magistrato per avviare le indagini. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.