Incidente sulla "Amalfitana", centauro sbanda con la moto e precipita nel vuoto

Paura, domenica sera, tra Cetara ed Erchie, in Costiera Amalfitana, dove un 30enne, originario di Cava de’ Tirreni, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro il parapetto posizionato lungo la Strada Statale 163. Nel violento impatto il giovane è sbalzato dallo scooter precipitando nella vegetazione sottostante.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a portarlo in salvo. Per lui, fortunatamente, solo lesioni e contusioni non gravi. Ma è stato comunque condotto dai sanitari del 118 in ospedale per accertamenti.