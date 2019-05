Incidente stradale tra furgone e autobus a Vietri: traffico in tilt

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale Amalfitana, nel comune di Vietri sul Mare, dove un furgone si è schiantato contro un autobus della Sita che viaggiava in direzione opposta verso Salerno.

La dinamica

L’incidente è avvenuto in una curva ma, fortunatamente, non risultano feriti. Soltanto tanto spavento per i passeggeri del pullman che è stato colpito su una fiancata dal furgone. Traffico in tilt per diverse ore. Sul posto sono arrivati i carabinieri per accertare le responsabilità del sinistro.